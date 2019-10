Mogo Finance sondiert Aufstockung der 9,50%-Anleihe 2018/22

Die Mogo Finance S.A., der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa, sondiert einer Aufstockung der 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755), die derzeit ein Volumen von 75 Mio. Euro hat. Das Unternehmen hat Stifel Nicolaus Europe Limited als Lead Manager und BlueOrange Bank AS (Lettland) and Gottex Brokers SA (Schweiz) mit der Organisation einer Fixed Income Investor Roadshow beauftragt.Die 9,50%-Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) könnte in den kommenden Wochen – in Abhängigkeit von den Marktbedingungen – um bis zu 50 Mio. Euro aufgestockt werden. Der Emissionserlös würde zur Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten genutzt werden.Eine Analyse zum Unternehmen ist auf folgender Website zu finden:Ein Interview mit CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics ist auf folgender Website zu finden: