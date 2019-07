MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.



Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.



Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.



Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:

https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8



Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) Zeichnungsfrist 08.07.–19.07.2019 Kupon 6,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Stückelung 1.000 Euro Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro) ISIN / WKN DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD Zeichnungsmöglichkeit Börse München, über die Haus- oder Direktbank Sicherheiten & Covenants u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel Internet www.moreh-immobilien.de







