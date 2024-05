Multitude SE plant 4-jährige Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro

Die Multitude SE, ein börsen­notiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unter­nehmen und andere FinTechs anbietet (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS), hat Arctic Securities und Pareto Securities beauftragt, eine Reihe von Fixed Income Investor Meetings zu organisieren, die am 31. Mai 2024 beginnen. Vorbehaltlich der Marktbedingungen kann eine neue unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro begeben werden.



Die neue Anleihe soll von einer neu zu gründenden finnischen Gesellschaft, der Multitude Capital Oyj, begeben werden, die sich vollständig im Besitz der Multitude SE befinden wird. Die neue Anleihe wird voraussichtlich von der Multitude SE garantiert werden. Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion wird zur Refinanzierung der vorrangigen unbesicherten Anleihe der Multitude SE (ISIN: NO0012702549) in Höhe von 50 Mio. Euro, für Transaktionskosten und für allgemeine Unternehmens­zwecke der Gruppe verwendet. Im Zusammenhang mit der möglichen Neuemission der Anleihe wird die Multitude SE einen Umtausch von MLTD02 anbieten, der von der Zeichnung der neuen Anleihe abhängig ist. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion wird die Multitude SE den verbleibenden ausstehenden Nettobetrag von MLTD02 vollständig kündigen.



www.fixed-income.org

Bild: Berd Egger, CFO © Multitude