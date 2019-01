Muzinich & Co: Tom Douie ist neuer Global Head of Distribution

Der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Vermögensverwalter Muzinich & Co hat Tom Douie mit sofortiger Wirkung zum Global Head of Distribution ernannt.



Tom Douie war die vergangenen sieben Jahre für Neuberger Berman tätig, zuletzt als Managing Director, davor als Head of Intermediary - EMEA und LatAm. Er arbeitete darüber hinaus bei American Century Investments, Lehman Brothers Asset Management und Morgan Stanley Investment Management.



George Muzinich, Gründer und Chief Executive Officer, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Tom Douie unser Team ab sofort unterstützt. Seine fundierte Erfahrung und Marktreputation wird unsere bereits etablierte Präsenz auf dem Markt weiter stärken, da wir unser Angebot an Unternehmenskrediten für eine zunehmend globale Kundenbasis weiter ausbauen".



Tom Douie sagt: „Muzinich & Co bietet seit fast 30 Jahren spezielle, maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmenskredite an. Ich freue mich sehr über meinen Eintritt bei Muzinich & Co. Als Head of Distribution möchte ich im Rahmen der weltweiten Expansion des Unternehmens den Ausbau der Vertriebsaktivitäten unterstützen.“





(Foto: Tom Douie © Muzinich & Co)

