Neuer CoCo Bond: Lloyds emittiert AT1-Anleihe in USD mit unendlicher Laufzeit, IPT: 8,25%-8,375%

Die Lloyds Banking Group emittiert eine AT1-Anleihe (USD Benchmark) mit unendlicher Laufzeit. Initial Price Talk: 8,25%-8,375%. Erwartete Ratings: Baa3/BB-/BBB-. Erster Call Termin ist der 27.09.2029. Das Settlement erfolgt am 13.03.2023, der CoCo Bond hat eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 200.000 USD (ISIN US53944YAV56). Das Listing erfolgt an der Euronext in Dublin. Bookrunners sind Bank of America, Lloyds, Morgan Stanley, RBC Capital Markets und TD Securities.



Zur Lloyds Banking gehören u.a. Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland, Scottish Widdows, MBNA, Schroders Personal Wealth, Black Horse, Lex Autolease, Birmingham Midshires, LDC, AMC, Embark Group, Citra, IWeb und Cavendish Online.



Foto: London © Kai Pilger auf Pixabay