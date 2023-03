NiSource und Indiana Michigan Power emittieren Anleihen - Kupon 5,25% bzw. 5,625%, UBS kauft Anleihen zurück

Nach einer mehrtätigen Pause am Primärmarkt haben gestern u.a. die Energieunternehmen NiSource und Indiana Michigan Power Anleihen emittiert.



NiSource, ein Energieunternehmen mit Sitz in Merrillville, hat eine fünfjährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 750 Mio. USD begeben (ISIN US65473PAN50). Der Emissionspreis beträgt 99,829%, der Kupon 5,25% p.a. NiSource wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB+ gerated. Bookrunner waren Bank of Amercia, J.P. Morgan, Mizuho und Wells Fargo.



Die Indiana Michigan Power Co. hat eine 30-jährige Anleihe (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert (ISIN US454889AV81). Der Kupon beträgt 5,625%, der Emissionspreis 99,969%. Die Indiana Michigan Power Co. wird von Moody´s mit A3, von S&P mit A und von Fitch ebenfalls mit A gerated. Bookrunners waren Bank of America, Citi, PNC Bank und RBC Capital Markets.



Die UBS Group AG bietet an, Anleihen im Wert von 2,75 Mrd. Euro (2,96 Mrd. USD) zurückzukaufen, die sie am Freitag ausgegeben hat, nur wenige Tage bevor die Bank nach eilig arrangierten Krisengesprächen bekannt gab, dass sie den angeschlagene Credit Suisse übernehmen würde. Die UBS fordert die Gläubiger der Anleihe mit Fälligkeit im März 2028 und März 2032 auf, die Wertpapiere zum jeweiligen Rückkaufpreis in bar anzudienen.



