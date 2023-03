Nordic Investment Bank (NIB) emittiert 5-jährige USD-Anleihe, IPT: SOFR Mid Swap +33 bp

Die Nordic Investment Bank (NIB), Helsinki, hat BMO Capital Market, BofA Securities, Nomura und RBC CM für die Emission einer 5-jährigen USD-Anleihe (Benchmark, senior unsecured) mandatiert. Die Nordic Investment Bank wird von Moody´s mit Aaa und von S&P mit AAA gerated (beide stabil). Erwartet wird ein Spread von 33 bp gegenüber SOFR Mid Swap.



Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 14.03.2028, das Settlement erfolgt am 14.03.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg im Regulierten Markt gelistet. www.nib.int



Foto: Firmensitz der Nordic Investment Bank in Helsinki © Nordic Investment Bank