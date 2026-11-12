OTS: MediaShop by ONE Spot / MediaShop bietet Crowdinvesting-Anleihe für Fans ...

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MediaShop bietet Crowdinvesting-Anleihe für Fans und Investoren an /
Jährlich acht Prozent Geldverzinsung oder 15 Prozent Sachzins - schon
ab 250 Euro Investition
Wiener Neustadt (ots) - Bekannte Produkte, starke Reichweite und eine
Erfolgsstrategie, die Früchte trägt: MediaShop (https://www.mediashop.tv/) by
ONE Spot eröffnet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, über
eine Anleihe vom Wachstum des Demonstrations-Commerce-Unternehmens in den
nächsten Jahren zu profitieren. Ab einer Investition von 250 Euro können
Interessierte zwischen einer jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent und
einem Sachzins von 15 Prozent in Form von MediaShop-Einkaufsgutscheinen wählen.
Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu fünf Millionen Euro. Die
Platzierung erfolgt über die österreichische Finanzierungs-Plattform von CONDA
Capital Market. Seit dem 12.11.2026 läuft die rund zweimonatige öffentliche
Zeichnungsfrist.
Die Anleihe hat eine feste Laufzeit bis 31.12.2031 an deren Ende das eingesetzte
Kapital auf einmal zurückgezahlt wird. Die jährlichen Zinsen werden erstmals zum
31.12.2027 ausgezahlt. Außer von der gewählten Verzinsung profitieren Anleger -
je nach Investmenthöhe - von exklusiven Zusatzvorteilen wie dauerhaften
Einkaufsrabatten von bis zu 20 Prozent und Community-Events. Für größere
Investitionsbeträge sind noch weitere Leistungen geplant.
"MediaShop lebt von der Nähe zu seinen Kunden. Mit der Anleihe wollen wir aus
dieser Verbundenheit eine Community machen. Menschen, die an unsere Produkte und
unsere Zukunft glauben, sollen nicht nur unser Wachstum unterstützen können,
sondern auch unmittelbar davon profitieren - mit attraktiven Einkaufsvorteilen
und Rabatten von bis zu 20 Prozent. Wir wollen aus zufriedenen Kunden
langfristige Partner und Botschafter unserer Marke machen", so Christoph Bauer,
Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot.
Transparenter Turnaround: Schlanker Neustart und klare Wachstumsstrategie
Im Juni 2026 hatte MediaShop by ONE Spot die Marke, Warenbestände und über
400.000 Kundendaten der früheren MediaShop-Gruppe übernommen. Nach dieser
Umstrukturierung startete das Unternehmen mit einer schlanken Belegschaft von
rund 40 Beschäftigten neu durch. Die laufenden Aufwendungen für IT,
Infrastruktur und Software wurden unternehmensweit von früher rund 250.000 Euro
auf rund 20.000 Euro pro Monat reduziert. Für das erste Geschäftsjahr 2026/27
plant MediaShop einen Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro bei einem
operativen Ergebnis (EBITDA) von etwa fünf Millionen Euro. Bereinigt um
Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das geplante
EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro.
Investitionen in digitale Reichweite, KI und neue Märkte
Das Anlegerkapital wird in Maßnahmen fließen, die für das Wachstum strategisch
wichtig sind. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau digitaler
Reichweite: Außer auf Live-TV setzt der europäische Demonstrations-Commerce
Spezialist verstärkt auf Streaming, auf Social-Media-Kanäle wie TikTok und
Instagram sowie auf Online-Marktplätze. Zusätzlich zu den rund 50 Millionen
Haushalten mit TV-Gerät sind so künftig rund 120 Millionen weitere digitale
Endgeräte erreichbar. Gleichzeitig investiert MediaShop weiter in wegweisende
Technologien wie künstliche Intelligenz, um den Kundenservice zu
personalisieren, die Logistik zu automatisieren und das Marketing noch
zielgerichteter zu steuern. Ein weiterer Fokus des Unternehmens liegt auf der
Erschließung zusätzlicher europäischer Märkte.
In wenigen Schritten online investieren
Interessierte Anleger können sich ab dem 12.11.2026 direkt auf der Plattform
CONDA ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda Capital Market (https://conda-ca
pital.com/kampagnen/mediashop-nachrangige-anleihe-der-one-spot-gmbh) )
registrieren, das Informationsblatt (WIIS/Vermögensanlagen-Informationsblatt)
einsehen und den Zeichnungsprozess in wenigen Minuten online abschließen.
Über MediaShop by ONE Spot
MediaShop by ONE Spot GmbH entwickelt und vertreibt Produkte mit besonderem
Fokus auf Demonstrations-Commerce. Das Unternehmen zeigt den konkreten Nutzen
ausgewählter Produkte über TV, Online, Social Media und weitere Vertriebskanäle
und skaliert erfolgreiche Produkte über mehrere europäische Märkte. Seit Juni
2026 wird die Marke MediaShop in Österreich, Deutschland und der Schweiz von der
neuen Gesellschaft weiterentwickelt. MediaShop by ONE Spot beschäftigt rund 40
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und baut seine internationale Vertriebspräsenz
derzeit sukzessive aus.
Pressekontakt:
Erik Biewendt (PR-Agentur Deutschland)
mailto:erik.biewendt@industrie-contact.com
+49 40 899 666 0
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183417/6389075
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