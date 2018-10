paragon stellt Unternehmensanleihe zurück

Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA hat sich angesichts des aktuell schwierigen und volatilen Marktumfelds entschieden, auf die Platzierung einer neuen Anleihe vorerst zu verzichten und das am 23. Oktober 2018 begonnene öffentliche Angebot abzubrechen. Zwar stieß die positive Unternehmensentwicklung von paragon bei der jüngsten Roadshow auf Interesse. Am Kapitalmarkt dominiert derzeit jedoch eine allgemeine Kaufzurückhaltung der Investoren.



Die Finanzierung der Investitionsvorhaben von paragon ist ohnehin über die vorhandene Liquidität und die Hausbanken gewährleistet.



Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Landsberg am Lech und in Nürnberg (Bayern), in Aachen (Nordrhein-Westfalen), in Bexbach und Saarbrücken (Saarland), in Suhl (Thüringen) sowie in Kunshan (China) und in Austin (Texas, USA).



https://www.fixed-income.org/

(Foto: © paragon /Voltabox)







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.