PlusPlus Capital emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 11,00% p.a., Emissionspreis 96%

PlusPlus Capital, Tallinn, Estland, eine führende baltische technologieorientierte Forderungsmanagementgruppe, begibt eine vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: XS2502401552) mit Wandlungsoption zur Refinanzierung von bestehenden Anleihen und zur Wachstumsfinanzierung. PlusPlus Capital Financial S.à r.l. (Luxemburg) hat eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 70 Mio. Euro zu 96% mit einem Zinssatz von 11 % und einer Laufzeit bis 2026 begeben. Die Abwicklung wird für den 29. Juli 2022 erwartet.



Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am 29. Juli 2022 in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.



GOTTEX Brokers SA (Schweiz), STX Fixed Income B.V. (Niederlande), AS Redgate Capital (Estland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und Adamant Capital Partners AD begleiteten das Angebot gemeinsam als Manager. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Finanzberater und globaler Koordinator der Gruppe.



„Die Begebung unserer ersten börsennotierten Anleihe ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von PlusPlus Capital. PlusPlus Capital verfolgt bei seiner Geschäftstätigkeit einen Win-Win-Ansatz, der sich auch in der Emission unserer ersten börsennotierten Anleihe widerspiegelt. Dadurch können wir unseren bestehenden Investoren bessere Konditionen bieten und gleichzeitig neuen Investoren eine interessante Investitionsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus sehen wir eine große Chance für unsere Geschäftstätigkeit, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die für unser Geschäft günstig sind“, sagte Kaarel Raik, CEO von PlusPlus Capital.



Eckdaten der neuen PlusPlus-Anleihe

Emittent PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg Status besichert Kupon 11,00% p.a., Ausgabepreis 96% Emissionsvolumen 70 Mio. Euro, davon bis zu 50 Mio. Euro aus Umtausch Laufzeit 4 Jahre Garanten AS PlusPlus Capital und ihre Tochtergesellschaften Anwendbares Recht Luxemburger Recht Covenants EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25,

ab 31.12.2022 mind. 1,5,

EK-Quote mind. 20%,

Net Leverage max. 6 Stückelung 1.000 Euro Mindestorder bei Emission: 100.000 Euro ISIN XS2502401552 Listing Open Market, Frankfurt Financial Adivor Aalto Capital Bookrunner Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD. Internet https://pluspluscapital.eu/



Foto: Firmensitz von PlusPlus Capital in Tallinn, Estland

