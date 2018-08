PORR: Neuer Infrastruktur-Auftrag in Polen, Auftragsvolumen: rd. 163,6 Mio. Euro

Am 6. August wurde der Vertrag über die Planung und den Bau des letzten Teilabschnitts der Schnellstraße S61 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren mit der PORR unterzeichnet. Die 23 km lange Strecke von Szczuczyn nach E?k wird von einem Konsortium aus der PORR und UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski realisiert. Das Auftragsvolumen beträgt rund 163,6 Mio. Euro. Als Bauzeit sind 29 Monate veranschlagt.



Das Projekt wird nach dem „Design and Build“-Prinzip umgesetzt. Zunächst erstellt die PORR die gesamten Planungsunterlagen und holt die notwendigen Genehmigungen und Entscheidungen ein. Im Anschluss daran erfolgen die Bauarbeiten, die im 3. Quartal 2021 abgeschlossen sein sollen. Neben dem Neubau der Schnellstraße werden auch ausgewählte lokale Straßen renoviert sowie technische Strukturen und Umweltschutzeinrichtungen errichtet.



„Das PORR Team in Polen hat mit diesem Auftrag ein weiteres prestigeträchtiges Projekt gewonnen“, betont Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG. „Diese Strecke ist als Teil der Via Baltica, der wichtigsten Straßenverbindung zwischen den Baltischen Staaten und Westeuropa, besonders bedeutsam.“



Daten und Fakten auf einen Blick:

Projektart Infrastruktur Projektname Schnellstraße S61 Szczuczyn - E?k Leistungsumfang Design & Build Auftragnehmer Konsortium aus PORR S.A., PORR Bau GmbH, UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski Auftragssumme 163,6 Mio. Euro (699,5 Mio. PLN) Fertigstellung 3. Quartal 2021





(Foto: Karl-Heinz Strauss © PORR)





