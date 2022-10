publity AG plant Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro, mit Zinssatz von 6,25% p.a. und Laufzeit von 5 Jahren (publity-Anleihe 2022/2027)

Der Vorstand der publity AG (ISIN DE0006972508) hat die Emission einer neuen nicht nachrangigen und nicht besicherten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100 Mio., eingeteilt in 100.000 Stück untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und mit voraussichtlicher Endfälligkeit am 19. Dezember 2027 beschlossen (die „publity-Anleihe 2022/2027“). Der Zinskupon wird sich voraussichtlich auf 6,25% p.a. belaufen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus.Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Zusätzlich sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden. Für die Begleitung der Emission der publity-Anleihe 2022/2027 wurde bankenseitig die futurum bank AG mandatiert.Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums und der weiteren Entwicklung der publity Unternehmensgruppe und dabei vorrangig der Akquisition weiterer Immobilienobjekte in Deutschland sowie von Beteiligungen dienen.Der für das öffentliche Angebot der publity-Anleihe 2022/2027 maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die CSSF auf der Website der publity (www.publity.de) in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sein. In diesem Zusammenhang sind die Hinweise im nachstehenden Abschnitt „Disclaimer“ zu beachten.Um die Finanzierungsstruktur von publity auch bezüglich Fristen und Zinssatz der geplanten neuen publity-Anleihe 2022/2027 und der bereits begebenen publity-Anleihe 2020/2025 auf den Wachstumskurs des Unternehmens auszurichten, hat der Vorstand der publity ebenfalls am heutigen Tage unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und vor dem Hintergrund der Emission der publity-Anleihe 2022/2027 beschlossen, eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der publity-Anleihe 2020/2025 durchführen und unter anderem darüber beschließen zu lassen, die Laufzeit der publity-Anleihe 2020/2025 bis zum voraussichtlichen Endfälligkeitstag der geplanten publity-Anleihe 2022/2027 zu verlängern und den Zinssatz ab dem 19. Juni 2023 auf 6,25% p.a. zu erhöhen.Der aktuelle Großgläubiger der publity-Anleihe 2020/2025, die Neon Equity AG (ehemals TO-Holding GmbH), die Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von knapp EUR 60 Mio. hält, hat gegenüber der publity signalisiert, einer solchen Beschlussfassung positiv gegenüberzustehen. Die Abstimmung ohne Versammlung soll vom 26. Oktober 2022 bis zum 28. Oktober 2022 erfolgen.Foto: