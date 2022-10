Pzena: Rezession bringt Kaufkurse für Value-Aktien

Die makro- und geopolitischen Entwicklungen haben die Aktienmärkte im dritten Quartal weltweit in Mitleidenschaft gezogen. Davon sind auch Value-Aktien betroffen, die in ihrer Entwicklung gebremst werden, wie Richard Pzena, Gründer und CEO des amerikanischen Deep Value-Investors Pzena Investment Management, erklärt. Konjunkturell bedingte Rücksetzer seien nicht ungewöhnlich für Value-Zyklen, entscheidend aber bleibe der Trend: „Gerade die günstigsten Aktien haben sich in diesem Jahr deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt“, führt Richard Pzena aus. „Es ist ein extrem spannendes Umfeld, in dem wir starke internationale Unternehmen im irrationalen Ausverkauf an den Märkten finden.“



Für einen Value-Zyklus legt die in New York ansässige globale Investmentgesellschaft eine durchschnittliche Dauer von etwa sechs Jahren zugrunde. Der aktuelle Zyklus, der mit der Covid-Pandemie vor zwei Jahren begonnen hat, wurde allerdings durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine unterbrochen, nach dem die Marktteilnehmer wahllos Aktienbestände verkauften und Liquidität aufbauten. Aber Pzena ist überzeugt, dass der Value-Zyklus weitergeht: „Wir befinden uns in einer Rezession“, räumt er ein. „Das ist nach langen Jahren der Euphorie ungewohnt, aber sie wird Marktexzesse bereinigen, bevor die Kurse wieder anziehen.“



Mit Verlusten von bis zu einem Viertel seit Jahresanfang hat der europäische Aktienmarkt besonders gelitten. Entsprechend intensiv beschäftigen sich die Analysten von Pzena mit den Unternehmen, die am massivsten abgestraft wurden und damit zu den günstigsten 20% der Aktien weltweit zählen. In diese Kategorie fällt beispielsweise auch der Personaldienstleister Randstad, der nach Meinung der amerikanischen Value-Experten über die Technologie, die Größe und die finanzielle Stärke verfügt, um nicht nur den Abschwung zu bewältigen, sondern sich in der zu erwartenden Erholungsphase überdurchschnittlich zu entwickeln.



Einen besonderen Blick werfen die Pzena-Analysten, die neben ihrer Finanzexpertise auch qualifizierte Branchenerfahrungen vorweisen können, auf den europäischen Energiesektor. „Angesichts der extremen Erdgaspreise spielt der Aktienkurs für uns eine untergeordnete Rolle, da Ertragsschwächen in diesem Umfeld unvermeidbar sind. Für uns ist entscheidend, wie diversifiziert ein Unternehmen aufgestellt ist, um die Situation zu bewältigen und danach wieder im internationalen Wettbewerb aufschließen zu können. Das erfordert ein starkes Management, die richtigen strategischen Entscheidungen und eine sensible Kostenpolitik“, sagt Richard Pzena. „Wenn sich nach intensiven Analysen abzeichnet, dass Geschäftsmodelle in fünf Jahren angepasst werden können, verstehen wir die heutigen Aktienkurse als große Chance. Denn wir glauben an den Einfallsreichtum der Menschen, die die Unternehmen leiten.“ Diese Überzeugung habe sich u.a. am Beispiel des deutschen Autorherstellers Volkswagen bewährt, in den Pzena während der schwierigen Transferphase von kohlenstoffbasierten Kraftstoffen zu Elektrofahrzeugen investiert hat. Zu dem Zeitpunkt wurde Volkswagen für das Fünffache seines Gewinns gehandelt, was einer Rendite von stolzen 20 % entsprochen habe. Überdies habe VW seine Tochtergesellschaft Porsche an die Börse gebracht und damit mehr erlöst, als den Unternehmenswert, mit dem VW insgesamt an der Börse bewertet wurde.



Disziplin, Fokus und langjährige Expertise als Value-Investoren sind gerade in einem schwierigen Umfeld entscheidende Vorsetzungen, um unter negativen wirtschaftlichen Vorzeichen längerfristige Entscheidungen treffen zu können. „Rückblickend haben sich die Makrovariablen für die langfristige Rentabilität von Unternehmen als wenig relevant erwiesen. Wir beteiligen uns deswegen gerne an Unternehmen, die operativ in Schwierigkeiten sind, aber ihre Finanzen im Griff haben. Eine Firma mit einer starken Wettbewerbsstellung und hohen Gewinnmargen ist für uns ein gutes Unternehmen – unabhängig davon ob die Konjunktur besser oder schlechter läuft“, fasst Richard Pzena zusammen.



In Deutschland ist Pzena Investment Management seit 2014 im Fonds- und Mandatsgeschäft aktiv.





