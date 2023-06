RATING: Fitch belässt Ausblick für Kreditwürdigkeit der USA auf negativ

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Fitch droht der weltgrößten Volkswirtschaft USA trotz Einigung im Schuldenstreit weiter mit Herabstufung der Topnote. Man sei der Ansicht, dass "wiederholte politische Patt-Situationen um die Schuldenobergrenze" und ihre Aussetzungen erst "in letzter Minute" das Vertrauen schwäche, teilte die Ratingagentur am Freitag mit. Die Kreditwächter behielten zwar nun weiter das Top-Rating "AAA" für die USA bei, beließen den Ausblick für die Kreditwürdigkeit aber auf "negativ". Man beabsichtige, dies voraussichtlich im dritten Quartal aufzuheben. Vergangene Woche hatte Fitch im Zuge des Schuldenstreits erstmals mit der Abstufung gedroht.

In den USA legt das Parlament in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt damit, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Erst nach wochenlanger Zitterpartie hatten die Demokraten von US-Präsident Joe Biden sich mit den Republikanern auf einen Kompromiss einigen können. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung das Geld ausgegangen. Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen können. Die politische Hängepartie in Washington sorgte daher auch an Börsen für Unruhe. Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) segnete der US-Kongress die parteiübergreifende Einigung mit der finalen Abstimmung im Senat ab.

Fitch gehört neben Moody's und Standard & Poor's zu den drei führenden Ratingagenturen. Fitch betont nun, dass die Einigung "trotz hitziger politischer Auseinandersetzungen" zwar positiv sei. Tatsächlich habe sich die Situation in Washington in den vergangenen 15 Jahren aufgrund zunehmender politischer Polarisierung aber stetig verschlechtert.

Bereits im Jahr 2011 hatte eine republikanische Mehrheit im US-Parlament eine Anhebung der Schuldengrenze so lange hinauszögert, dass die Kreditwürdigkeit der USA zum bisher einzigen Mal in der Geschichte herabgestuft wurde. Standard & Poor's strich damals die Topnote "AAA" und bewertet die USA seitdem mit "AA+" - also eine Note schlechter./nau/DP/stw