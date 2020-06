Rating: Kanada verliert wegen Corona-Krise Bestnote bei Fitch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kanada hat wegen den Folgen der Corona-Krise seine Bestnote bei der Ratingagentur Fitch verloren. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit sinke um eine Stufe auf "AA+", teilte Fitch am Mittwoch in New York mit. Der Ausblick für das Rating bleibt jedoch stabil. Es droht also zunächst keine weitere Herabstufung.

"Die Herabstufung des Ratings spiegelt die Verschlechterung der öffentlichen Finanzen Kanadas im Jahr 2020 infolge der Coronavirus-Pandemie wider", erklärte Fitch die Entscheidung. Das gesamtstaatliches Defizit werde im Jahr 2020 deutlich steigen. Das Land werde zudem mit einem deutlich höheren Schuldenstand aus der Rezession herauskommen. Kanada hat seine Staatsausgaben deutlich erhöht, um die Folgen der Corona-Krise entgegen zu wirken. "Obwohl dies die Erholung unterstützen wird, stehen die Investitions- und Wachstumsaussichten der Wirtschaft vor Herausforderungen", schreibt Fitch.

Der kanadische Dollar gab nach der Entscheidung etwas nach. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Kanadische Staatsanleihen reagierten kaum auf die Entscheidung. Die beiden anderen großen Ratingagenturen Moddy's und Standard & Poor's (S&P) bewerten Kanada derzeit noch mit der Bestnote./jsl/mis