reconcept GmbH: Zeichnung des 6,250% Green Bond über Börse Frankfurt ab heute möglich

Der Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank abgeben. Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,25 % p.a. verzinst. Das aufgestockte Volumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde. Der Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.



Foto: © reconcept

www.green-bonds.com, https://www.fixed-income.org/



Eckdaten des reconcept Green Bond II

Emittentin reconcpet GmbH Kupon 6,25% p.a. Volumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3E5WT0 / A3E5WT Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100% Angebotsfrist - 01.09.2021-30.08.2022

Zeichnung über www.reconcept.de/ir

- 10.01.-21.01.2022

Zeichnung über Börse Frankfurt Valuta 25.01.2022 Laufzeit 25.01.2022-25.01.2028 (6 Jahre) Zinszahlung Halbjährlich, am 25.01. und 25.07. Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.reconcept.de/ir











