Credit Suisse zahlt Anleihen zurück

Die Rückzahlung der drei Wertpapiere erfolgt am 23. Oktober, wie die Schweizer Großbank am Dienstag mitteilte. Die Transaktion sei Teil des Refinanzierungsplans für 2018. Dieser umfasse auch die Emission von neuen Zwangswandelanleihen. Ein Papier mit einem Volumen von zwei Milliarden Dollar sei bereits im Juli platziert worden. Bis am 4. September sollen weitere 300 Millionen Franken aufgenommen werden. Mit der Umschichtung kann Credit Suisse ihre Finanzierungskosten senken. Die Coupons der Papiere, die das Institut zurückzahlen will, belaufen sich auf neun und 9,5 Prozent.

Zürich (Reuters)

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, Bloomberg, Pincasso / Shutterstock.com