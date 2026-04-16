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Renditen von Staatsanleihen fallen deutlich - Iran: Straße von Hormus frei

17.04.26 15:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Renditen für europäische Staatsanleihen sind am Freitag mit Meldungen über eine Öffnung der Straße von Hormus gefallen. Die Rendite für Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel unter die Marke von 3,0 Prozent. Sie wurde am Nachmittag bei 2,96 Prozent gehandelt und damit 0,06 Prozentpunkte tiefer am Vortag. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen mehr oder weniger deutlich zurück.

Der Iran will Handelsschiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer der geltenden Waffenruhe erlauben. Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf X, die Schiffe müssten auf einer vom Iran vorgegebenen Route fahren. Auch US-Präsident Donald Trump sagte, die Meerenge sei wieder offen.

Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsroute von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatte die Preise für Öl und Gas nach getrieben und damit Inflationssorgen geschürt. Die Spekulation auf höhere Zinsen hatte daraufhin die Renditen an den Anleihemärkten im März spürbar nach oben getrieben./jkr/he