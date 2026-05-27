Rheinmetall platziert Anleihe über 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt

DOW JONES--Rheinmetall hat erstmals seit dem Jahr 2010 eine klassische Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Fälligkeit im Mai 2031 hat einen Kupon von 3,375 Prozent, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Zuletzt hatte Rheinmetall 2023 zwei Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro emittiert. Die Nachfrage der Investoren war den Angaben zufolge hoch. Das Orderbuch war mit dem 7,8-Fachen deutlich überzeichnet.

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Die Erlöse aus der Anleihe sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung anstehender Fälligkeiten.

Credit Agricole CIB und Unicredit agierten als "Global Coordinators" und "active Bookrunners", Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale als zusätzliche "active Bookrunners" der Transaktion.

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DJG/sha/brb

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May 28, 2026 08:17 ET (12:17 GMT)