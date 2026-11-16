ROUNDUP: Batman-Darsteller Robert Pattinson wird neuer James Bond

LONDON (dpa-AFX) - Eine der wohl begehrtesten Rollen der Filmgeschichte ist wieder vergeben. Robert Pattinson wird der neue James Bond - rund fünf Jahre nach dem Abschied von Daniel Craig. Das gaben die 007-Macher nach monatelangen Spekulationen am Montag bekannt. Zuletzt war berichtet worden, der 40-Jährige habe heimlich Probeaufnahmen für die Rolle absolviert.

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"James Bond ist eine der legendärsten Figuren des Kinos und die 007 anvertraut zu bekommen, ist eine einmalige Auszeichnung", sagte Pattinson einer Mitteilung auf der offiziellen 007-Website zufolge. Die Rolle als wahr gewordenen Traum zu bezeichnen, sei ein Understatement, so der Engländer weiter.

In einem Trailer mit der ikonischen 007-Musik tritt Pattinson mit gezogener Waffe aus dem Dunkel. "James Bond kehrt zurück", ist danach in dem knapp 25-sekündigen Clip zu lesen, ein Satz der seit dem ersten Film "James Bond: 007 jagt Dr. No" (1962) zum Abspann jedes Bond-Films gehört.

Schon bevor Craig 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" seinen letzten Einsatz als Bond hatte, waren zahlreiche Schauspieler für die Rolle gehandelt worden. Der nächste Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen. Smoking statt Fledermauskostüm

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Mit Pattinson übernimmt erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe ein etablierter Hollywoodstar die Rolle des berühmten Geheimagenten. Seit der "Twilight"-Reihe ist der 40-Jährige weltberühmt. Dann machte er Furore als düsterer Superheld in "The Batman".

Eigentlich schien Pattinson deshalb für die 007-Rolle kein Thema mehr zu sein. Laut dem bestens vernetzten US-Branchenjournalist Matthew Belloni hatte die frühere, langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli ihn vor Jahren im Blick, als die Dreharbeiten zu Craigs letztem Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" vorbereitet wurden. Als Pattinson dann als neuer Batman verkündet wurde, habe sie das Interesse verloren.

Bislang waren die 007-Schauspieler bei ihrer Verpflichtung keine großen Kinostars. Roger Moore und Pierce Brosnan kannte das Publikum vor allem aus dem Fernsehen. Doch seitdem hat sich einiges geändert. Im Februar 2025 gaben Broccoli und ihr Halbbruder Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Reihe an Amazon ab.

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"The Batman Part II" wird derzeit gedreht und soll im Februar 2028 ins Kino kommen. Schon zuvor war spekuliert worden, dass es Pattinsons letzter Auftritt im Fledermauskostüm sein könnte. Nun tauscht er es gegen den Smoking.

Der siebte Agent 007

Pattinson ist der siebte Bond-Darsteller der Kinoreihe. Vor ihm verkörperten Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig die von Autor Ian Fleming erfundene Figur. Seinen ersten Fall löste James Bond in dem 1953 veröffentlichten Roman "Casino Royale". Sein Kinodebüt gab er 1962 in "James Bond - 007 jagt Dr. No". Seitdem produzierte die Firma Eon insgesamt 25 Filme.

Der neue Film wird der erste unter der Federführung von Amazon. Anfang 2025 hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend angekündigt, die kreative Kontrolle abzugeben. Mehr als 60 Jahre lang war Bond Familiensache: Barbaras Vater und Wilsons Stiefvater Albert R. "Cubby" Broccoli hatte die Filmreihe einst gemeinsam mit Harry Saltzman gestartet.

2022 übernahm Amazon das Filmstudio MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar und erwarb damit 50 Prozent an der Reihe. Das Sagen hatten zunächst weiterhin Broccoli und Wilson. Ihr Verhältnis zu Amazon galt als angespannt. Umso überraschender kam der Rückzug. Viele Fans äußerten daraufhin die Befürchtung, Amazon könne das Bond-Franchise verramschen. Amazon-Gründer Jeff Bezos fragte nach der Ankündigung sogar seine Follower auf X, wer der nächste Bond werden solle. Längste Pause in der Geschichte der Reihe

Das Drehbuch für den neuen Bond-Film stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight, der sich lange bedeckt hielt. "Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im September bestätigte er dann, dass ein erster Entwurf fertig ist. Dabei orientierte sich der 67-Jährige offenbar auch an Flemings Romanen.

Produziert wird der Film von Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe. Mit großen Franchises kennen sich die drei aus. Pascal verantwortet unter anderem die "Spider-Man"-Filme. Heyman produzierte die "Harry Potter"-Filmreihe und ist auch an der neuen TV-Serie um den Zauberlehrling beteiligt. Lapointe produzierte die "Dune"-Filme ihres Ehemanns Denis Villeneuve. "Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen", sagte Pascal. Der Neuanfang müsse "mutig, mitreißend und vor allem anders" sein.

Die Darstellersuche, deren Start Amazon im Mai offiziell bekanntgab, leitete Casting-Direktorin Nina Gold ("The Crown"). Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die letzten Probeaufnahmen statt. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen, der Kinostart wird für 2028 erwartet. Dann wären seit "Keine Zeit zu sterben" rund sieben Jahre vergangen - die längste Pause in der Geschichte der Reihe./DP/he