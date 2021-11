ROUNDUP: Encavis plaziert Wandelanleihe über 250 Millionen Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber ENCAVIS will sich über eine Wandelanleihe frisches Geld für Wachstum beschaffen. Dabei wurde eine nachrangige Schuldverschreibung im Volumen von 250 Millionen Euro erfolgreich platziert, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit.

Die Schuldverschreibungen haben keinen festen Rückzahlungstermin und sind bis zum zehnten Geschäftstag vor dem 24. November 2027 in Stammaktien wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis liege bei 22,0643 Euro, ein Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs zwischen Auflegung und Preisfestsetzung.

Encavis hatte die Platzierung am Vormittag angekündigt. Der Kurs sank daraufhin um knapp elf Prozent, konnte die Verluste eingrenzen und liegt jetzt noch rund fünf Prozent im Minus. Mit den Erlösen aus der Anleihe will Encavis seine Investitionen in Wind- und Solarparks vorantreiben./nas/he