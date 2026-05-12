DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin68.704 -1,0%Euro1,1739 ±-0,0%Öl68,53 -34,5%Gold4.716 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Ausblick: LEG Immobilien stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: LEG Immobilien stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld

12.05.26 22:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
4,89 EUR -0,30 EUR -5,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) hat sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschafft. Dazu seien Wandelanleihen im Volumen von 116 Millionen Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Angepeilt hatte das Unternehmen ein Volumen von etwa 125 Millionen Euro. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und eine Verzinsung von 2,625 Prozent, was der Mitte der zuvor angegebenen Spanne entspricht.

Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 6,5313 Euro. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit etwa 7,1844 Euro. Außerdem wurden zeitgleich bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen./he/tav

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen