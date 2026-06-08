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ROUNDUP: K+S begibt Wandelanleihe über 320 Millionen Euro

09.06.26 17:25 Uhr
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Aktien
K+S AG
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KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S (K+S) hat sich durch die Ausgabe einer Wandelanleihe frische Mittel beschafft. Ausgegeben wurden unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennwert von rund 320 Millionen Euro mit einer Endfälligkeit 2031, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Das sind 20 Millionen Euro mehr als zunächst in Aussicht gestellt. Grund sei eine starke Investorennachfrage gewesen, hieß es.

Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen. Verzinst werden die Papiere mit 0,625 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 17,9279 Euro, das sei eine Prämie von 35 Prozent auf den Referenzaktienkurs.

Den Nettoemissionserlös will K+S zur Finanzierung des Anfang Juni angekündigten Kaufs des Salzgeschäfts vom polnischen Chemieunternehmen Qemetica verwenden und für allgemeine Geschäftszwecke./err/men/jha/

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