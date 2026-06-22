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ROUNDUP: Vonovia stockt Wandelanleihe auf

23.06.26 15:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
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BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) nimmt mit der Ausgabe von Wandelanleihen mehr ein als ursprünglich geplant. So seien Papiere im Volumen von 850 Millionen Euro platziert worden, teilte der DAX-Konzern am Dienstag in Bochum mit. Ursprünglich wollte Vonovia Wandelanleihen über 750 Millionen ausgeben. Den Nettoerlös will Vonovia für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung von Schulden verwenden.

Die Aktie stand am Dienstag entsprechend unter Druck und verlor bis zum Nachmittag rund 2,6 Prozent. Üblicherweise befürchten Anleger bei einer solchen Transaktion einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt.

Die Papiere wurden Investoren außerhalb der USA angeboten. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war ausgeschlossen. Die bis zum 30. Juni 2031 laufenden Papiere wurden ohne laufende Verzinsung mit einem Nennwert von 100.000 Euro pro Stück begeben. Sie können in Vonovia-Aktien gewandelt oder alternativ in bar zurückgezahlt werden. Dabei werde die Anleihe mit einer Wandlungsprämie von 37,5 Prozent auf den Referenzkurs der Aktie angeboten. Ohne Wandlung, Rückkauf oder Zurückzahlung ergebe sich bis zur Fälligkeit eine Rendite von 1,875 Prozent pro Jahr. Der Rückzahlungsbetrag liegt bei 109,78 Prozent des Nennwerts, wie es weiter hieß./nas/tav/jha/

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