Schlote Holding GmbH platziert vorzeitig 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 im Volumen von 25 Mio. Euro

Die Schlote Holding GmbH hat wie angekündigt heute um 13 Uhr die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) vorzeitig beendet, da das Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro bereits vollständig platziert werden konnte. Alle Zeichnungen über "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse, die der Orderbuchmanager am 13. und 14. November 2019 bestätigt hat, wurden voll zugeteilt. Zeichnungen, die danach eingegangen sind, wurden bis maximal 4.000 Euro zugeteilt. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich der 18. November 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 21. November 2019. Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Jürgen Schlote, Geschäftsführer der Schlote Holding GmbH: "Als Neuemittent freuen wir uns sehr über die erfolgreiche Vollplatzierung unserer ersten Unternehmensanleihe. Dass wir sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger mit unserem Geschäftsmodell als Partner führender Automobilhersteller und Zulieferer sowie unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie überzeugen konnten, macht uns vor allem in Anbetracht des aktuellen Branchenumfelds besonders stolz. Wir wollen uns in den kommenden Jahren als zuverlässiger Emittent etablieren und uns dadurch den Vertrauensvorschuss unserer Anleger nachhaltig verdienen."



Eckdaten der neuen Schlote-Anleihe

Emittent Schlote Holding GmbH Kupon 6,75% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 11.11.–15.11.2019 (vorz. Beendet) Valuta 21.11.2019 Laufzeit 5 Jahre (bis 21.11.2024) Volumen bis zu 25 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A2YN256 / A2YN25 Covenants - Ausschüttungsbegrenzung (keine Ausschüttung, sofern wirtschaftliche EK-Quote <25%, bei einer wirtschaftlichen EK-Quote ? 25%: Ausschüttung max. 25%)

- Kontrollwechsel

- Negativverpflichtung

- Drittverzug

- Transparenzverpflichtungen (bei Nichteinhaltung: Zinsaufschlag von 1% für eine Zinsperiode) Listing Open Market Gerichtsstand Deutsches Recht Bookrunner Quirin Privatbank AG Internet www.schlote-gruppe.com





