SDG Investments holt Thomas Flügel und Toni Phan an Bord

Die SDG Investments GmbH, ein führendes digitales Corporate Finance-Haus für nachhaltige Investments in Deutschland, verstärkt sich zum 1. Februar 2020 mit dem erfahrenen Vertriebsspezialisten Thomas Flügel. Er soll als Senior Sales-Manager den institutionellen Vertrieb im Fixed Income-Bereich ausbauen und weiterentwickeln. Bereits zum 1. Januar 2020 baute SDG INVESTMENTS seine Strukturierungskompetenz mit dem Corporate Finance-Experten Toni Phan aus. Er wird das Managementteam als Senior Strukturierer in den Bereichen Deal Origination und Transaktionsmanagement unterstützen.



Thomas Flügel (54) verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb von Fixed Income-Produkten und ist im institutionellen Bereich hervorragend vernetzt. Vor seinem Wechsel zur SDG Investments GmbH war Thomas Flügel als Director Client Solutions Group für die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG tätig. Zuvor hatte Herr Flügel leitende Vertriebspositionen unter anderem bei der IKB, Newedge, Moody’s Analytics, der Raiffeisen Zentralbank AG sowie dem Bankhaus Metzler inne.



Toni Phan (34) bringt Projekt- und Beratungserfahrung im Corporate Finance-Bereich ein. Bei seinen Stationen vor SDG INVESTMENTS hat er bereits eine Vielzahl von Kapitalmarkttransaktionen begleitet. Herr Phan war zuvor in der Strategieberatung bei Accenture mit Schwerpunkt Financial & Capital Markets sowie im Investmentbanking bei der Oddo BHF-Gruppe tätig.



Frank Ackermann, geschäftsführender Gesellschafter bei SDG Investments: „Wir freuen uns, mit Thomas Flügel und Toni Phan unser Team verstärken zu können. Mit Thomas Flügel haben wir einen sehr erfahrenen Vertriebsexperten überzeugen können, der unsere Investorenbasis stärken und uns somit bei unserer Wachstumsgeschichte unternehmerisch unterstützen wird. Gleichzeitig wird uns Toni Phan helfen, unser aktuelles und zukünftiges Wachstum auf der Finanzierungsseite abbilden zu können.“





(Foto: Toni Phan © SDG Investments)

Die SDG Investments GmbH ist ein Full Service-Anbieter, der an Nachhaltigkeit interessierte Investoren und Unternehmen systematisch und strukturiert zusammenbringt. Die SDG INVESTMENTS®-Plattform fungiert dabei als Matching-Plattform für professionelle Investoren auf der einen und Unternehmen sowie Projektinitiatoren auf der anderen Seite. Anhand der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („17 SDGs") sowie weiterer individuell konfigurierbarer Investmentkriterien können Investoren nach für sie passenden Anlageprodukten filtern. Unternehmen und Projektinitiatoren können über die SDG INVESTMENTS®-Plattform entsprechend Zugang zum Kapitalmarkt erlangen. Darüber hinaus umfasst das Portfolio der SDG Investments GmbH Corporate Finance-Dienstleistungen wie die Strukturierung, Auflegung und Platzierung von Finanzierungsinstrumenten für Unternehmen.