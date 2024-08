Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe mit Umtauschangebot, Kupon 5,75% bis 6,75%

Der Vorstand der Semper idem Under­berg AG hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2030 beschlossen. Es ist geplant, die Schuld­ver­schrei­bungen der Anleihe 2024/2030 im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 5,75% bis 6,75% jährlich zu verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2024/2030 sollen bis spätestens 25. September 2024 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden. Der Nettoemissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) verwendet werden.



Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.



Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner anzubieten.



Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 4. September bis 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ), laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10,00 Euro je Anleihe 2019/2025 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Es ist beabsichtigt, dass Anleger vom 4. September bis 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ) Schuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Website der Emittentin zeichnen können, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums. Zusätzlich soll Anlegern die Möglichkeit offenstehen, im Zeitraum vom 11. September 2024 bis zum 25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums) Schuldverschreibungen über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zu zeichnen.



Über die Semper idem Underberg AG:

Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden zahlreiche weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, BOLS und Ouzo Plomari.



www.fixed-income.org

Foto: © Semper idem Underberg