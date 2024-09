Semper idem Underberg: Zeichnungsfrist der Anleihe 2024/30 wird aufgrund hoher Nachfrage am 25.09. um 9.00 Uhr vorzeitig beendet

Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Angebots­frist der neuen Unte­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4) auf­grund hoher Nach­frage vor­zeitig ge­schlossen wird. Die Platzierung bei institu­tionellen Inves­toren sowie die Zeich­nungs­frist via Direct­Place der Deutsche Börse AG enden in Anbe­tracht der tech­nischen Rahmen­bedingungen des Umtausch­angebots frühest­möglich am morgigen Mittwoch, 25. September 2024, um 9:00 Uhr (MESZ).



Die finale Allokation der neuen Anleihe 2024/2030 wird im Laufe des 25.09.2024 durchgeführt; der endgültige Zinssatz sowie weitere Details u.a. zu Volumen und Zuteilung werden im Anschluss in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht.



Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.



Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe 2024/2030

Emittent Semper idem Underberg AG Kupon 5,75%-6,00% p.a., wird am 25.09. festgelegt Status unbesichert Zeichnungsfrist über Underberg: 04.09.-20.09.2024,

über Börse: 11.09.-25.09.2024 (9.00 Uhr) Umtauschfrist 04.09.-20.09.2024 Umtauschprämie 10 Euro je Anleihe (1,0%) einmalig Valuta 02.10.2024 Laufzeit 02.10.2030 (6 Jahre) Stückelung 1.000 Euro Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A383FH4 / A383FH Listing Open Market Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Internet www.semper-idem-underberg.com



Foto: © Semper idem Underberg