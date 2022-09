Siemens Energy finanziert Kauf von Gamesa-Aktien teils mit Anleihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy will zur Teilfinanzierung des Kaufs der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa eine Pflichtwandelanleihe begeben. Den Gesamtnennbetrag bezifferte der Konzern auf circa 1 Milliarde Euro. Die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro würden von der Siemens Energy Finance B.V. zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben. Bei Fälligkeit am 14. September 2025 würden alle ausstehenden Schuldverschreibungen in Aktien gewandelt.

Die Anleihe soll eine maximale Wandlungsprämie von 15 Prozent bis 20 Prozent über dem Referenzpreis und einen Kupon von 5,125 Prozent bis 5,625 Prozent pro Jahr haben, wie die Siemens Energy AG in München weiter mitteilte. Die Anleihe werde von einem Bankenkonsortium ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Die endgültigen Bedingungen sollen nach Abschluss eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben werden, das voraussichtlich bis spätestens 7. September 2022 abgeschlossen sein werde.

Die Windkrafttochter Siemens Gamesa galt eigentlich als Hoffnungsträger des Konzerns, macht aber seit Jahren Verlust. Ende Mai kündigte Siemens Energy dann die Komplettübernahme für maximal rund 4 Milliarden Euro von Gamesa an, um besser durchgreifen zu können und Synergieeffekte heben zu können. Zudem soll die Tochter von der Börse genommen werden.

September 06, 2022