SOWITEC group begibt besicherten 8,00% Green Bond 2023/2028 mit Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023

Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH hat beschlossen, eine neue besicherte Anleihe (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,00% p.a. ausgestattet ist. Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da es laut Zweitgutachten der Research- und Rating-Agentur imug Beratungsgesellschaft GmbH alle Kriterien der International Capital Market Association gemäß den anwendbaren Green Bond Principles erfüllt. Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen 2023/2028 werden Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet, wobei je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen 2023/2028 Geschäftsanteile in Höhe von 2% des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden (dies entspricht 50% bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023.



Das Angebot für den neuen besicherten 8,00% Green Bond 2023/2028 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75% Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A2NBZ21) ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 2. März 2023 beginnen und am 23. März 2023 (18 Uhr MEZ) enden.



Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 6. März 2023 bis zum 28. März 2023 (12 Uhr MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.



Der Nettoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung ist – in nachfolgender Reihenfolge und Priorität – für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe sowie je nach Annahmequote des Umtauschangebots gegebenenfalls auch teilweise für die Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2018/2023 vorgesehen. Im Rahmen der Projektfinanzierung dienen die zufließenden Mittel gemäß dem von der Emittentin aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen schwerpunktmäßig der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von (i) Windparks, (II) Photovoltaikparks und (II) Hybridprojekten (Kombination von Wind- und Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern). In geographischer Hinsicht soll der überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen die SOWITEC-Gruppe bereits tätig ist, verwendet werden.



Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der SOWITEC group GmbH (www.sowitec.com/de/investor) zum Abruf zur Verfügung.



Der neue besicherte 8,00% Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 30. März 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen werden.



Foto: © SOWITEC