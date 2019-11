Stada stockt 3,50% High Yield-Anleihe auf

GO

Heute im Fokus

DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Verlusten -- TeamViewer bestätigt 2019er-Prognose -- Pfandbriefbank steigert Erträge und Neugeschäft -- HeidelbergCement, Telekom, Rheinmetall, Südzucker im Fokus

Talanx erwartet 2020 noch keinen Milliardengewinn. Novartis kauft für mindestens 300 Millionen Euro Generika in Japan. Alibaba setzt am "Single's Day" in erster Stunde 12 Milliarden Dollar um. Gewerkschaft entscheidet über Vorgehen im Tarifkonflikt bei Lufthansa. Givaudan übernimmt US-Unternehmen Ungerer.