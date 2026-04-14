DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4600 -1,5%Nas23.846 +0,9%Bitcoin62.590 -0,3%Euro1,1802 +0,1%Öl95,60 +0,3%Gold4.802 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, TUI, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Morgan Stanley rät zu europäischen Aktien - aus diesen Sektoren Morgan Stanley rät zu europäischen Aktien - aus diesen Sektoren
BYD-Aktie vor Kursschub? Tesla-Konkurrent mit ambitionierten Exportplänen für 2026 BYD-Aktie vor Kursschub? Tesla-Konkurrent mit ambitionierten Exportplänen für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise investiert in US-Tiernahrungsbiotech Bond Pet Foods

15.04.26 18:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
74,96 EUR 1,86 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise baut sein Tiernahrungsangebot mit einer Investition in das US-Biotechunternehmen Bond Pet Foods aus. Das Unternehmen mit Sitz in Boulder, Colorado, stellt mithilfe von Präzisionsfermentation tieridentische Proteine für die Tierfutterindustrie her, wie Symrise mitteilte. Die Inhaltsstoffe werden in Futtermitteln, Leckerlis und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Zur Höhe der Investition machte der DAX-Konzern keine Angaben.

"Die Partnerschaft unterstützt Symrise dabei, biotechnologiebasierte Zutaten zu entwickeln, die das Wohl von Haustieren und der Umwelt adressieren und stärkt damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie die führende Nachhaltigkeitsrolle von Symrise Pet Food", teilte der Konzern mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Symrise BuyUBS AG
25.03.2026Symrise BuyUBS AG
18.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen