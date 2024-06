The Platform Group AG: Vorzeitiges Ende der Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe 2024/28 aufgrund starker Nachfrage

The Platform Group AG (TPG, WKN A2QEFA, ISIN DE000A2QEFA1), ist mit ihrer Unter­nehmens­anleihe 2024/28 auf großes Interesse nationaler und inter­nationaler Investoren gestoßen.



Aufgrund der starken Nachfrage wird die Gesellschaft die ursprünglich im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue Unternehmensanleihe 2024/28 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) bis zum 3. Juli 2024, 9:00 Uhr MESZ vorgesehene Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden.



Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2028 abgeben.



Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik „Anleihe“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.



Einen ausführlichen Check der The Platform Group-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:

www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.



Eckdaten The Platform Group-Anleihe

Emittent The Platform Group AG Status unbesichert Kupon 8,00%-9,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 26.06.-03.07.2024, 12:00 Uhr Valuta 11.07.2024 Laufzeit 11.07.2028 Zielvolumen 25 Mio. Euro, kann auf bis zu 70 Mio. Euro aufgestockt werden WKN / ISIN A383EW / NO0013256834 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht norwegisches Recht Listing Open Market Frankfurt und Nordic ABM Börse Oslo Lead Manager Pareto Securities Trustee Nordic Trustee AS Financial Advisors bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland Internet /

Wertpapierprospekt corporate.the-platform-group.com/de/