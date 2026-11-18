Unternehmensanleihe

Die Semper idem Underberg AG plant eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Millionen Euro und einem indikativen Kupon von 6,00 bis 6,75 Prozent.

• Trotz rückläufigem deutschen Markt wächst Underberg im ersten Halbjahr 2026/27 vor allem international, mit einem Umsatzanstieg von 1,2 Prozent auf 68,4 Mio. Euro, wobei die Marken Underberg, Asbach und St. Hubertus positive Wachstumsimpulse verzeichnen; das Unternehmen hält an seiner Jahresprognose fest.

• Die neue Anleihe wird voraussichtlich einen Zinssatz zwischen 6,00 und 6,75 Prozent haben, mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro, und soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden; Investoren können sich im Rahmen eines öffentlichen Angebots oder durch Privatplatzierungen beteiligen.

• Die Semper idem Underberg AG plant die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 45 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2032, um die bestehende Anleihe 2022/2028 zu refinanzieren, inklusive eines freiwilligen Umtauschangebots für die Altanleihe.

Die Semper idem Underberg AG will eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2032 begeben. Mit der Emission soll die bestehende Anleihe 2022/2028 refinanziert werden. Am 19. November stellt das Management institutionellen Investoren die Pläne und die Geschäftsentwicklung im Rahmen eines Calls über die AIRTIME-Plattform vor. Auch Privatanleger erhalten dank der Partnerschaft mit AIRTIME in der kommenden Woche die Möglichkeit, sich am 24. November selbst in einen weiteren Termin einzuwählen und direkt über die Pläne des Unternehmens zu informieren.

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Underberg plant neue Anleihe mit bis zu 45 Millionen Euro

Der Spirituosenhersteller aus Rheinberg hat die Emission der neuen Anleihe 2026/2032 am 16. November beschlossen. Vorgesehen ist ein jährlicher Zinssatz zwischen 6,00 und 6,75 Prozent. Der endgültige Kupon und das Emissionsvolumen sollen nach Abschluss des Bookbuildings festgelegt werden. Die Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Transaktion ist ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2028. Diese können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Zusätzlich ist ein Barausgleich von fünf Euro je umgetauschter Schuldverschreibung vorgesehen. Hinzu kommen die jeweils anteiligen Stückzinsen. Die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis zum 1. Dezember 2026.

Anleger können die neue Anleihe außerdem im Rahmen eines öffentlichen Angebots zeichnen. Über die Unternehmenswebsite ist dies vom 17. November bis zum 3. Dezember 2026 möglich, über die Zeichnungsfunktion DirectPlace der Börse Frankfurt vom 18. November bis zum 4. Dezember 2026. Eine vorzeitige Schließung der Angebotszeiträume bleibt vorbehalten. Darüber hinaus ist eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern vorgesehen. Als Sole Lead Manager fungiert B. Metzler seel. Sohn & Co.

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Underberg wächst im ersten Halbjahr

Neben der Refinanzierung steht die operative Entwicklung der Unternehmensgruppe im Fokus. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, das die Monate April bis September 2026 umfasst, steigerte Underberg den Umsatz um 1,2 Prozent auf 68,4 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 67,7 Millionen Euro gewesen. Das Wachstum erzielte die Gruppe nach eigenen Angaben in einem rückläufigen Markt: Die Spirituosenbranche in Deutschland verzeichnete laut NielsenIQ in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatzrückgang von drei Prozent.

Besonders dynamisch entwickelte sich das internationale Geschäft. Der Absatz außerhalb Deutschlands lag im ersten Halbjahr rund 16 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Kernmarken Underberg und Asbach legten international jeweils um rund 20 Prozent zu. Positive Impulse kamen insbesondere aus Brasilien, den USA und den nordischen Ländern.

Auf dem deutschen Markt erwies sich die Marke St. Hubertus als Wachstumstreiber. Ihr Absatz erhöhte sich im ersten Halbjahr um rund 17 Prozent. Dazu trugen auch Sortimentserweiterungen und Produktinnovationen bei.

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Für das Gesamtjahr 2026/27 hält Underberg trotz der anhaltenden Konsumzurückhaltung an seiner Prognose fest. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Spanne von elf bis zwölf Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2025/26 hatte die Gruppe einen Umsatz von 136,9 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 12,3 Millionen Euro erzielt.

Management erläutert Anleihe und Geschäftsentwicklung

Wie Underberg die Refinanzierung ausgestalten will, welche Bedeutung die operative Entwicklung für die weitere Unternehmensstrategie hat und welche Perspektiven sich daraus ergeben, können institutionelle Investoren am 19. November direkt mit dem Management diskutieren. Der deutschsprachige Investoren-Call findet um 14:00 Uhr über die AIRTIME-Plattform statt.

Auch Privatanleger können sich informieren: Dank der Partnerschaft von Finanzen invest mit AIRTIME erhalten sie am 24. November 2026 ebenfalls die Möglichkeit, sich selbst in einen weiteren Termin einzuwählen und die Präsentation des Managements zu verfolgen. Hier geht's direkt zur Anmeldung.

Redaktion finanzen.net