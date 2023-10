US-Anleihen: 10-Jahres-Rendite steigt erstmals seit 2007 über 5 Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen haben die Kurse zu Beginn der Woche ihre Talfahrt fortgesetzt. Im Gegenzug legten die Renditen am Montag weiter zu und stiegen in der Laufzeit von zehn Jahren auf den höchsten Stand seit 16 Jahren.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,29 Prozent auf 105,69 Punkte zu. Zehnjährige Staatspapiere rentierten bei 4,97 Prozent, nachdem die Rendite zuvor bis auf 5,02 Prozent gestiegen war und damit erstmals seit 2007 über der Marke von 5 Prozent notierte.

Am Markt wird der Anstieg der Renditen mit der Erwartung an die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed begründet. Es wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve den Leitzins für längere Zeit auf dem aktuell hohen Niveau halten könnte als bisher gedacht. Zudem wurde darauf verwiesen, dass die US-Regierung wegen des hohen Staatsdefizits der Vereinigten Staaten verstärkt Anleihen auf den Markt bringen könnte.

Dagegen lieferten Konjunkturdaten keine Impulse für den Handel am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/jsl/he