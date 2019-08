US-Anleihen: Ansturm hält an - Zehnjahresrendite auf Dreijahrestief

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach US-amerikanischen Staatsanleihen bleibt hoch. Im Gegenzug fallen die Renditen der als nahezu sicher geltenden Wertpapiere. Der Effektivzins sank am Mittwoch für zehnjährige Staatsanleihen der Vereinigten Staaten bis auf 1,62 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2016.

Am Markt wurden vor allem zwei Gründe für den anhaltenden Ansturm auf sichere Anlagen genannt. Zum einen der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zum anderen wurde auf den Zinssenkungskurs von Notenbanken verwiesen. Allein am Mittwoch reduzierten die Zentralbanken Indiens, Neuseelands und Thailands ihre Leitzinsen. Sie folgen der US-Notenbank Fed, die ihren Zins in der vergangenen Woche erstmals seit der großen Finanzkrise 2008 gesenkt hatte.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich um 8/32 Punkte auf 101 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,46 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 19/32 Punkte auf 106 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um einen ganzen und 26/32 Punkte auf 115 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,15 Prozent./bgf/jsl/jha/