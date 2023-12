NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre moderaten Anfangsgewinne im Handelsverlauf erweitert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,53 Prozent auf 113,31 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,79 Prozent. Sie lag damit etwas über dem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Juli./edh/he