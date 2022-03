US-Anleihen bauen Gewinne aus - Biden warnt Xi vor Unterstützung Russlands

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre anfangs moderaten Kursgewinne ausgebaut. Zuletzt legte der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) um 0,28 Prozent auf 124,67 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,14 Prozent und blieb damit unter ihrem in dieser Woche erreichten Höchststand seit Mitte 2019.

Der Krieg in der Ukraine bleibt ein wichtiges Thema an den Finanzmärkten. US-Präsident Joe Biden warnte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in einem Telefonat persönlich vor einer Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Biden habe Xi die Konsequenzen erläutert, "wenn China Russland bei seinen brutalen Angriffen auf ukrainische Städte und die Zivilbevölkerung materielle Unterstützung gewährt", teilte das Weiße Haus mit. Der russische Einmarsch in die Ukraine habe im Mittelpunkt des fast zweistündigen Telefonats gestanden.

Bereits am Donnerstag hatte US-Außenminister Antony Blinken in Anspielung auf mögliche Sanktionen gesagt, die USA würden nicht zögern, China im Fall einer Unterstützung des russischen Angriffs "Kosten" aufzubürden. Die US-Regierung hat China und Unternehmen in der Volksrepublik bereits mehrfach davor gewarnt, Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen zu unterstützen. In einem solchen Fall könnten die Strafmaßnahmen auch auf chinesische Firmen ausgeweitet werden, hieß es. Die EU und die USA sind für China deutlich wichtigere Handelspartner als Russland./gl/stw