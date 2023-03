US-Anleihen bewegen sich kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel leicht um 0,04 Prozent auf 115,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug wenig verändert 3,51 Prozent.

Der Handelsauftakt fiel ruhig aus. Neue Konjunkturdaten sendeten keine entscheidenden Impulse. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen auf niedrigem Niveau leicht zurück. Die Leistungsbilanz der USA engte sich im Schlussquartal 2022 etwas ein. Leichten Kursdruck übten die Aktienmärkte aus, die in der Gewinnzone erwartet werden.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed fiel am Vorabend weitgehend wie erwartet aus. So hoben die Währungshüter ihren Leitzins weiter an. Zugleich gaben sie sich mit Blick auf die Zukunft vorsichtiger. Analysten deuteten die Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell als Möglichkeit, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder schon jetzt erreicht sein könnte.

Am Donnerstag folgten mehrere Notenbanken auf die Fed-Sitzung. Die Notenbanken der Schweiz, Norwegens und Großbritanniens hoben ihre Leitzinsen wie erwartet weiter an. Die Türkei beließ ihre Geldpolitik erwartungsgemäß unverändert./bgf/jkr/mis