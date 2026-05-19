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US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Fallende Ölpreise stützen

20.05.26 18:39 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Die am Nachmittag merklich gefallenen Ölpreise stützten die Anleihen am Nachmittag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,57 Prozent auf 109,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,58 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer "finalen Phase" seien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verweist auf den sogenannt "White House Pool Report", der von Journalisten täglich erstellt wird. "Wir werden sehen, was passiert", wird Trump weiter zitiert.

Die Anleihen profitierten, da ein Rückgang der Ölpreise auch die Inflationsgefahr dämpft. Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise würde daher auch die Aussicht auf Leitzinssenkungen in diesem Jahr erhöhen./jsl/jha/