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US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

25.03.26 18:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Die gesunkenen Ölpreise stützten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,51 Prozent auf 110,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,31 Prozent.

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Im Iran-Krieg laufen Bemühungen zu einer Beendigung des Konflikts auf dem Verhandlungsweg. Die USA und der Iran stehen pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge über ein mögliches Kriegsende in Kontakt. In dieser Woche seien zwischen beiden Konfliktparteien bereits zweimal Vorschläge übermittelt worden, hieß es. Auch Ägypten sei in Bemühungen involviert, den Krieg zu beenden. Teheran dementiert allerdings jegliche Art von Verhandlungen mit den USA vehement.

Die Ölpreise gerieten dennoch unter Druck. Dies dämpfte die Inflationserwartungen etwas. Die zuletzt an den Finanzmärkten aufgekommenen Erwartungen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr erhöhen könnte, wurden so gedämpft./jsl/jha/