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US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Powell-Aussagen dämpfen Zinserwartungen

30.03.26 18:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,68 Prozent auf 110,91 Punkte. Sie erholten sich so teilweise von den jüngsten Verlusten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,33 Prozent.

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Der Vorsitzende der US-Notenbank dämpfte die Erwartungen auf eine mögliche Leitzinsanhebung. Die Inflationserwartungen scheinen "über den kurzfristigen Horizont hinaus gut verankert zu sein", sagte Jerome Powell bei einer Veranstaltung der Harvard Universität in Cambridge. Man beobachte sie jedoch angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs aufmerksam. "Wir wissen nicht was die wirtschaftlichen Effekte sein werden." Am Mittwoch hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet und eine abwartende Haltung signalisiert.

Die deutlichen gestiegenen Ölpreise hatten die Erwartung geschürt, dass die Notenbank die Leitzinsen anheben könnte. Vor der Auseinandersetzung waren noch Zinssenkungen erwartet worden.

Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt jedoch hoch. In der fünften Woche hält der militärische Schlagabtausch im Nahen Osten an. Ein schneller diplomatischer Durchbruch zur Beendigung des Konflikts zeichnet sich bislang nicht ab. Stattdessen droht im Iran eine US-Bodenoffensive. Deren Ziele könnte nach Medienberichten sein, das hochangereicherte Uran zu bergen und die Kontrolle über das Öl des Landes zu übernehmen. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit massiven Angriffen, falls es keine rasche Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormus gibt./jsl/he