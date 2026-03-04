DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -5,3%Nas22.514 -1,3%Bitcoin61.199 -2,0%Euro1,1589 -0,4%Öl85,47 +3,5%Gold5.078 -1,2%
US-Anleihen: Deutliche Kursverluste - Iran-Krieg treibt Inflationssorgen

05.03.26 18:14 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat am Donnerstag die Kurse von US-Staatsanleihen deutlich belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,40 Prozent auf 112,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,14 Prozent.

Die Kriegshandlungen im Nahen Osten weiten sich aus. Die Öl- und Gaspreise legten nach einer vorübergehenden Beruhigung wieder deutlich zu. "Dies weckt Inflationssorgen und die Angst davor, dass die Notenbanken die bisher als möglich erachteten Zinssenkungen verschieben oder die Leitzinsen sogar erhöhen", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen.

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bewegten den Markt kaum. Die Hilfsanträge stagnierten bei 213.000. Die Finanzmärkte warten auf den am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht./jsl/jha/