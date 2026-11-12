US-Anleihen: Deutliche Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

12.11.26 18:00 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach gestiegenen Ölpreisen erneut deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) sank um 0,44 Prozent auf 105,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe kletterte auf 5,09 Prozent.

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Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Rohölpreise. Der Ölpreis legte zu, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen mit Blick auf eine steigende Inflation weiter anheben dürfte, wurden gestützt.

Von der großen Verunsicherung an den US-Aktienmärkten nach dem Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang profitierten die Anleihekurse nicht. Arbeitsmarktdaten aus den USA spielten auch kaum eine Rolle. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war stärker als erwartet gestiegen. Sie liegen jedoch auf einem historisch niedrigen Niveau. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt robust./jsl/he