US-Anleihen drehen ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Kursgewinnen haben US-Staatsanleihen am Montag im späten Handel ins Minus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,07 Prozent auf 109,72 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 4,23 Prozent. Daten von S&P Global zur Stimmung der Einkaufsmanager im Oktober bewegten die Notierungen unter dem Strich kaum.

Am Freitag waren die Anleihen stark unter Druck geraten und die Rendite der zehnjährigen Laufzeit im Gegenzug zeitweise bis auf 4,33 Prozent und damit den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. Kurz vor dem Wochenende waren dann aber Spekulationen aufgetaucht, wonach die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten nicht so stark erhöhen könnte wie bisher gedacht, was den Anstieg der Renditen vorerst stoppte./bek/he