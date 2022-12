US-Anleihen drehen ins Minus - Renditen weiter erholt

Heute im Fokus

Siemens will thyssenkrupp-Chefin Merz in Aufsichtsrat holen. TUI will mit Ferienflieger Marabu kooperieren. Vertrag von Zalando-Vorstand Jim Freeman läuft 2023 aus. Microsoft kooperiert mit London Stock Exchange. Novozymes und Chr. Hansen fusionieren. Umweltbundesamt: Ökostromanteil steigt 2022 auf rund 46 Prozent. Enteignung von Rosneft Deutschland steht an. Dürr-Chef Weyrauch warnt vor Folgen des Inflation Reduction Act.