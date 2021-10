US-Anleihen drehen ins Plus - Rendite sinkt nach Anstieg auf Viermonatshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem schwächeren Start ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,01 Prozent auf 131,75 Punkte zu. Im Gegenzug sank die Rendite von zehnjährigen Papieren auf 1,52 Prozent. Zuvor noch war sie zeitweise auf den höchsten Stand seit knapp vier Monaten geklettert./ck/he