US-Anleihen drehen nach unten ab

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre moderaten Anfangsgewinne eingebüßt und sind ins Minus gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,07 Prozent tiefer bei 108,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,57 Prozent.

Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. Die Erzeugerpreise stiegen im März etwas schwächer als erwartet, verglichen mit Februar legte der Preisauftrieb aber zu. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen etwas deutlicher zurück als erwartet. Mit 211 000 Anträgen ist ihr Niveau niedrig, was für einen anhaltend robusten Jobmarkt spricht.

Unter dem Strich dürfte sich an der Erwartung, dass die US-Zentralbank Fed keine Eile mit den erwarteten Zinssenkungen haben sollte, nur wenig ändern. Am Mittwoch hatten neue Inflationsdaten einen deutlich stärkeren Preisauftrieb offengelegt. Daraufhin gingen die Zinssenkungserwartungen an die Federal Reserve weiter zurück./edh/bgf/he