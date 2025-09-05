DAX23.824 +1,0%ESt505.367 +0,9%Top 10 Crypto15,91 +0,7%Dow45.439 +0,1%Nas21.850 +0,7%Bitcoin95.809 +1,0%Euro1,1750 +0,3%Öl66,19 +0,8%Gold3.638 +1,4%
US-Anleihen: Erneute Kursgewinne

08.09.25 17:52 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag erneut zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gewann am Nachmittag 0,11 Prozent auf 113,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 4,05 Prozent.

Die Anleihen knüpften an ihre Kursgewinne vom Freitag an - als die Kurse deutlich zulegten. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht hatte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA am Montag nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat August./jsl/jha/