US-Anleihen: Erneute Kursgewinne

05.11.26 18:00 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag erneut zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,37 Prozent auf 107,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,83 Prozent.

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Die Anleihen profitierten erneut von dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen. Die Ausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. "Die blaue Welle bei den US-Zwischenwahlen ist in den Medien höher als an den Märkten", kommentierte Rainer Guntermann von der Commerzbank. "Dennoch sorgt die Erleichterung darüber, dass dieses zentrale Ereignisrisiko nun aus dem Weg ist, für Auftrieb bei Bonds."

Zudem stützten die deutlichen Kursabschläge bei den Technologiewerten an der Börse. Grund ist Furcht vor einer stärkeren Regulierung der Künstlichen Intelligenz (KI). Die als sicher geltenden Anleihen wurden gesucht.

Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten den Markt kaum. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist niedriger als erwartet ausgefallen. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag erwartet./jsl/he